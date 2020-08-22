22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

Son dakika haberine göre; 'de hırsızlık yapmak için bir iş yerine uzun namlulu silahlar ile girdiği öne sürülen bir grup şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

Ümraniye'de hareketli dakikalar... Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Hırsızların teslim olması için teslim ol çağrılarında bulunarak anonslar yapıldı.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Ersever Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre uzun namlu silahlarla iş yerini soymak üzere hırsızların iş yerini girdiği ihbarı geldi.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

İş yerinin çevresi polis ekiplerince sarıldı. Teslim ol çağrıları yapılarak anonslar yapıldı.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

Çevre güvenliğini ön planda tutan ekipler Özel Hareket Polislerinin desteğiyle kapıyı kırarak içeri girdi.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

İçeri giren ekipler metal kalıp dökümü yapan iş yerinde hırsızların olmadığını tespit etti.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! Özel harekat bölgede...

Geniş çaplı çalışma sonrası ekipleri dağıldı.

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