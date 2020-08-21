21 Ağustos 2020, Cuma
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Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

'in Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, vadideki ormandan alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

bölgesine gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'den bilgi aldı.

Körlü, gazetecilere, helikopterin erken müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

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