Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin bir helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesine gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'den bilgi aldı.