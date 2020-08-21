'Lotu Guli' cinayetiyle ilgili flaş detaylar: Hesaplaşma zincirinin son halkası mı?

MAFYA HESAPLAŞMASININ SON ZİNCİRİ Mİ?

Adamları ve yakınları onun intikamını almak için birçok kez hamle yaptılar. Hedefte 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salipov vardı. Kasım 2017'de ve Şubat 2020'de yaptıkları saldırı planları Türk polisinin baskınlarıyla suya düştü. 3 gün önce Caniyev'in öldürülmesinin 4'üncü yılıydı. Bu kez saldırı haberi Antalya'dan geldi. Caniyev'in ölümünden sorumlu tutulan Salipov, öldürüldü... Polis şimdi bu cinayetin bu hesaplaşma zincirinin son halkası olup olmadığını çözmeye çalışıyor.

Salipov, Fransa'da 2 kişiyi öldürtmekten, Rusya'da adam kaçırmaktan ve Ukrayna'da suç örgütü faaliyeti yürütmekten uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.