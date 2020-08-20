20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

'de sabah saatlerinde garaja giden ve içinde yolcu olmayan otobüsü kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

Kaza saat 07.45 sıralarında Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. İçinde yolcu bulunmayan ve garaja giden 34 GA 2770 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

Kontrolden çıkan otobüs refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü zarar görmezken, çarpmanın etkisiyle otobüste hasar oluştu.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

Yıkılan ağaç ise otobüsün altında kaldı. Bir süre refüjde kalan otobüs şoför tarafından karşıdaki sokağa alındı. Kazanın etkisiyle otobüsün camlarının kırıldığı ve bazı bölümlerde hasar oluştuğu görüldü.

İstanbul'da akılalmaz kaza! Garaja giden İETT otobüsü...

Şans eseri içinde yolcunun olmadığı otobüsün kaza anı bir siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde İETT otobüsünün yolda kayarak, refüje çıkma anları yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA