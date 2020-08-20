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Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

'da Sebze ve 'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
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Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde plastik kasaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 iş yeri zarar gördü.

Son dakika: Diyarbakırda sebze-meyve halinde yangın SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA SEBZE-MEYVE HALİNDE YANGIN

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