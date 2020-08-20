Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'nde yangın
Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar Mahallesi'ndeki sebze ve meyve halinde plastik kasaların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 iş yeri zarar gördü.
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