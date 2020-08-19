19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya OSB'de fabrika yangını

Son dakika: Antalya OSB'de fabrika yangını

Son dakika haberine göre 'nde (OSB) soğuk hava deposu üretimi yapılan fabrikada çıktı. Sabah saatlerindeki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Antalya OSB'de fabrika yangını

Antalya'nın merkez ilçesi Döşemealtı'nda bulunan Antalya OSB içerisinde, soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada saat 08.15 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangının mesai öncesi çıkması dolayısıyla içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Son dakika: Antalyada OSBde fabrika yangını SON DAKİKA: ANTALYA'DA OSB'DE FABRİKA YANGINI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi karadan alevleri kontrol altına almak için müdahale ederken, söndürme çalışmaları için hava desteği de istendi.

Ekipler yangının söndürülebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA