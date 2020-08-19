Kılıktan kılığa girdi! Yakalanınca da polisleri tebrik etti

SUÇ MAKİNASI KADIN KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Y.G.'nin suçunu itiraf ettiği ve yakalanmayacağından emin olduğunu belirterek, polisleri kendisini yakaladığı için tebrik ettiği öğrenildi. Yapılan incelemede zanlının "iş yerinden hırsızlık, yankesicilik ve evden hırsızlık" suçlarından 66 ayrı suç kaydı olduğu ve 15 ayrı arama kaydı ile 14 ilde arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.