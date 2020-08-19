Hicri takvim 2020: Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri sene sonu duası nedir?
Hicri yılbaşı ne zaman? Hicret; Allah’a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Hicret; Allah’ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar bir muhacirin, kendisine kucak açan cömert bir ensara kavuşmasıdır. Muharrem ayının ilk günü olan hicri yılbaşının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri sene sonu duası nedir? İşte 2020 hicri takvim...
Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının ilk günü ile birlikte hicri 1442 yılı yaşanmaya başlanacak. Hicret; şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe gidişin adıdır. Allah'a itaatin, sadece O'na kul olmanın göstergesidir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'den Medine'ye gicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri sene sonu duası nedir? İşte 2020 hicri takvim...
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri 1442 yılı, çarşambayı perşembeye bağlayan gece akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.
Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk defa Asya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacak. Ertesi gün de (20 Haziran) muharrem ayının birinci günü olacak.
HİCRİ YILBAŞI DUASI
Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sen işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi! Kabûl eyle. Efendimiz Muhammed'e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle. Âmîne!' derse, şeytan: 'Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi.' Deyip yüzüne toprak saçarak kaçar." (es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156; Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:165-166; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:71; Hasen el-'Adevî, en-Nefehâtü'n-Nebeviyye, fi'l-vezâifi'l-'âşûriyye, sh:69; 'Abdulhamîd Kuds, Kenzü'n-necâh ve's-sürûr, sh:298-299)
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. gününün 'aşure' günü olarak benimsenmesi ve o günün önemine binaen Müslümanların hem ibadet ve hem de sosyal içerikli hayır-hasenat yapma bakımından büyük bir faaliyet içinde olmalarıdır. Muharrem ayının 10. günü yani 2020 yılının aşure günü 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor.
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)