Hicri takvim 2020: Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri sene sonu duası nedir?

Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının ilk günü ile birlikte hicri 1442 yılı yaşanmaya başlanacak. Hicret; şiddetten merhamete, esaretten özgürlüğe gidişin adıdır. Allah'a itaatin, sadece O'na kul olmanın göstergesidir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mekke'den Medine'ye gicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Hicri sene sonu duası nedir? İşte 2020 hicri takvim...

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri 1442 yılı, çarşambayı perşembeye bağlayan gece akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak.

Muharrem ayının başladığını bildiren hilal ilk defa Asya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacak. Ertesi gün de (20 Haziran) muharrem ayının birinci günü olacak.