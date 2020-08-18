Trabzon'da büyük panik! Karantinanın sebebi çok farklı çıktı

Mahalleli Arslan Aktaş da karantina ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmasının faydalı olacağını söyleyerek "Yetkililer bir şey söylemediler ama mahalleye bu pankartı asmışlar. Bir karantinadan bahsediliyor ama tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz" diye konuştu.