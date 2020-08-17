17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Son dakika haberine göre Otoyolu'nda, 'dan 'e taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Son dakika: Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Siirt'e bir yakınlarının taziyesine gidenlerin içinde bulunduğu Şemseddin Kumek (41) idaresindeki 34 LME 964 plakalı minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi.

12 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüs sürücüsü ve içinde bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde, kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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