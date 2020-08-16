16 Ağustos 2020, Pazar
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Depo patladı tonlarca su boşa aktı! Bodrum’da 36 saat su yok...

Son dakika haberine göre; Turizmin merkezi ’nın İl��esi’nde ana isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat boyunca su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Depo patladı tonlarca su boşa aktı! Bodrum’da 36 saat su yok...

Cumartesi günü öğleden sonra 15:00 sıralarında Bodrum Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki 1000'lik boruda patlama meydana geldi.

Yaşanan patlama sonrası sular kesilirken 36 saat boyunca su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yeni Asır'ın haberine göre; Patlamada binlerce ton içme suyunun boşa gittiği öğrenildi.

İsale hattının bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kez patladığı öğrenildi. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından tonlarca suyun bir kısmı İzmir-Bodrum yoluna aktı.

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