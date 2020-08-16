Zonguldak'ta denizde can pazarı! Gergin bekleyiş

Birden uzaklaştılar. Kayınpederim ve kayınvalidemin apar topar gelmesiyle biz de koşturduk. Eşimle baldızımı oradan bir şekilde çıkarttık. Sonra benim kayınpederim daldı çok iyi yüzücü olmasına rağmen oda çıkamıyordu, onu da çıkarttık. Bizim çocukların deniz yatağı vardı onun üstünde kalmışlardı. Sağolsun Okan Bey, Oktay Bey 7-8 kişi beraber atlamışlar.

Çocukları açığa kadar çekip diğer koya ulaşmışlar. Şuan jandarma ve AFAD burada. Helikopter bekleniyor. Sağlık durumları gayet iyi hepsiyle görüştük, tek tek oradaki komutana çok teşekkür ediyorum. Dalgadan olayı kıyaya yanaşamadılar.

Bot direk karaya vurdurmuş. Şuan ateş yakmışlar yiyecekleri var. Sağlık durumları gayet iyi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.