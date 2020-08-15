Son dakika: MSB duyurdu: 5 terörist gözaltına alındı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
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Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Mehmetçiğin bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/79bRq9iP3H