Ölümden hemen önce o anları kaydedip paylaşmış! Trabzon Of'ta heyelan ve sel can aldı
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) vefat etmenden önceki son anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı ortaya çıktı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesinde can kaybına neden oldu.
Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı.
Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önce şiddetli yağışı, aracının içerisinden kayda aldığı ortaya çıktı.