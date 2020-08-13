13 Ağustos 2020, Perşembe
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Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

'nin Pamukkale ilçesinde market sahibi Reis S.'nin, iş yerindeki sucuğu yiyen sokak kedisini dışarı çıkarıp tekme attığı görüntüler tepki çekti. Kendisini savunan Reis S., "Sanki adam öldürdük" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

Olay, Pazartesi günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Market sahibi Reis S., iş yerine girip sucuğu yiyen sokak kedisini görünce müdahale etti.

Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

Reis S., kediyi dışarı çıkarıp tekme atarak fırlattı. Kedi kaçarken, Reis S.'nin kediyi tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

Çok sayıda havyansever market sahibine tepki gösterdi.

Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

"SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK"
Market sahibi Reis S., kediye kızıp tekme attığını, adam öldürmediğini belirterek, "Markete girdiğimde askıdaki sucuğu yiyordu. Kovaladım dışarı çıktı. Sucuğu da çöpe attım. Sonra da dışarıda görünce 'Sen benim sucuğuma niye böyle yaptın' deyip tekme attım. Hepsi bu, sanki adam öldürdük. Yok hamileymiş, yok ölmüş, sürekli abartıp hakaret ediyorlar. 900 TL ceza kestiler, ödeyeceğim. Kedi burada ben de besliyorum" dedi.

Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi! Akılalmaz savunma: Sanki adam öldürdük

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