13 Ağustos 2020, Perşembe
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Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Son dakika haberine göre; 'ın ilçesinde bir kişi yol kenarında bulunan su deposunun yanındaki ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Olay Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri su deposu yanındaki ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırmada ağaçta asılı halde bulunan kişinin Mehmet Can Kartal (30) olduğunu belirledi.

Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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