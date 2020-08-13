Aydın'da dehşete düşüren olay! Ağaca asılı halde bulundu...

Olay Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri su deposu yanındaki ağaçta bir kişinin asılı halde bulunduğunu görünce hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.