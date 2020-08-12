Son yılların en büyük vurgununu köfteci ortaya çıkardı! '1 milyon yatır 8 milyon kazan'

Son yılların en ilginç dolandırıcılık organizasyonu, İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir köftecinin ihbarı ile çökertildi. Geçmişte de birçok kez haberlere konu olan saadet zinciri mantığı bu kez farklı bir yolla işletildi. 36 kişilik şebeke, çoğu iş dünyasından olmak üzere yüzlerce kişiden 200 milyon TL topladı. Şebeke, ağına düşürdükleri kişileri, "1 milyon TL yatırın 5 yılda 8 milyon TL kazanın" cümlesiyle ağına düşürdü.

'SAKIN BANKAYA GİTME'

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına göre, şebeke üyeleri kurbanlarına, 'çok büyük bir proje içindeyiz' diyerek yaklaştı. Şebeke üyeleleri, yabancı zenginlerin off-shore hesaplarındaki paraların Türkiye'ye getirildiğini iddia ederek, "Sisteme ancak güvenlik soruşturmasından geçen kişi ve firmalar girebilir. 1 milyon lira yatıran, 2 yılın sonunda 2 milyon 250 bin TL, 5 yılın sonunda ise 8 milyon lira kazanır. Yatırdığınız bu paralar sigorta bedeli olarak alınıyor. Aylık ödemeler, paranın yatırılmasından 3 ay sonra yapılıyor. Bu sistemde gizlilik büyük önem taşıyor. Açtığınız banka hesabı, internet ve telefon bankacılığına kapalı olacak. Hesabı açtıktan sonra da bir daha bankaya gitmeyin. İstanbul'da 11 bankanın 68 şubesi ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.