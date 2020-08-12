İstanbul'da silah operasyonu! Polis tek tek yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

S.S. ve İ.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar dün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH