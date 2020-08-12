12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da silah operasyonu! Polis tek tek yakaladı

İstanbul'da silah operasyonu! Polis tek tek yakaladı

’da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürdüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Operasyonda 1 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan “” kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
ABONE OL
İstanbul'da silah operasyonu! Polis tek tek yakaladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

S.S. ve İ.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar dün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda silah operasyonu! Polis tek tek yakaladı İSTANBUL'DA SİLAH OPERASYONU! POLİS TEK TEK YAKALADI

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA