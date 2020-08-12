12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Günün en kötü haberi! Mersin'de traktör karı kocaya mezar oldu

’in Tarsus ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalan hayatını kaybetti. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Günün en kötü haberi! Mersin'de traktör karı kocaya mezar oldu

Feci , sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yanıkkışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Eşiyle birlikte sabah incir toplamaya giden (70) yönetimindeki 33 PMN 207 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Mehmet Başlı ile yanındaki eşi Müşerref Başlı (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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