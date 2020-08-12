Antalya'ya götürülürken yakalandı! Tam 2 bin 500 adet...

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan denetimlerde, bir otobüsün bagajında, kaçak yollarla elde edilen doktor balıkları ele geçirildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Erdemli İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince gece saat 23.00 sıralarında yapılan ortak denetimde, Antalya'ya seyahat halinde olan bir otobüsün bagaj kısmında tüpler içerisinde yaklaşık 2 bin 500 adet canlı doktor balığı bulundu. Avlanması, nakli ve satışı yasak olan balıklara ekiplerce el konuldu.