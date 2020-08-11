11 Ağustos 2020, Salı
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Ünlülerin avukatına silahlı saldırı: 3 saat pusuda beklemiş...

Sabah'tan 'ın haberine göre, , , gibi isimlerin avukatlığını yapan silahlı saldırıya uğradı. Kimliğini gizlemek için motosiklet kaskı takan şüpheli Sağıroğlu’nu kurşun yağmuruna tutarken bacağına 3 kurşun isabet eden avukat hastanede tedavi altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Ünlülerin avukatına silahlı saldırı: 3 saat pusuda beklemiş...

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı geçtiğimiz gün saat 22.00 sularında İstanbul Fındıkzade'de meydana geldi. Evine yürüyerek giden Ayhan Sağıroğlu motosiklet kaskı takan bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

AYAĞINA 3 MERMİ İSABET ETTİ
Saldırı sonucunda ayağına 3 kurşun isabet eden ünlü avukat hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Sağıroğlu'na saldıran kişi ya da kişilerin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 SAAT PUSUDA BEKLEMİŞ
Emniyetin yürüttüğü çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Kamera kayıtlarında şüphelinin 3 saat önce olay yerine gelerek Sağıroğlu'nu beklediği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Atakan Irmak/SABAH

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