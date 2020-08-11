Ünlü cerrah Mehmet Öz ve kardeşleri birbirine girdi!

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve kardeşi Seval Öz, Türkiye'de annesiyle birlikte yaşayan kardeşleri Nazlım Öz'den şikayetçi olmuşlar, Nazlım Öz'ün kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, "Bizi baba evine almıyor. Tehdit ve hakaret ediyor. Annem de Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için hayatı tehlike altında" diyerek suç duyurusunda bulunmuşlardı.

VİDEO KAYDA ALDI

Kardeşler arasındaki husumet nedeniyle iddiaya göre Mehmet Öz ve kardeşi Seval Öz'ün avukatı Mert Van, aile dostu Fatma Seval Öz'ü yalnız bırakamamak için asistanıyla birlikte eve gitti. Asistan Sema Gedikli, iddiaya göre eve gelen Nazlım Öz'le tartışmaya başladı. Nazlım Öz, genç kadından dışarı çıkmasını istediğinde ise Gedikli, yine iddiaya göre aldığı talimat dışına çıkamayacağını söyleyip, Öz'ü video kayda almaya başladı.

DAVA AÇILDI

Nazlım Öz, 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İfadesi alınan Gedikli, Nazlım ÖZ'ün üst kata çıktığında kendisinin de peşinden gittiğini, kendisinin video ile çekim yapmadığını, çeker gibi yaptığını çünkü şikayetçinin kendisinin çekim yaptığını, kamera çekimi yapmaması için kendisini uyardığını beyan etti. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda Gedikli hakkında, Öz'ün özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Nazlım Öz'üm ikameti içerisinde bulunduğu bir sırada ÖZ'ü takip ederek telefonundan çekim yaparak suçu işlediği anlatıldı.

Dilek YAMAN-SABAH