Tatilcilere 'kopya site' şoku! Yüzlerce kişi böyle dolandırıldı

Özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olayların yaşandığını anlatan Perçin, "Bu tablo bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paraları yatırıp geldiklerinde olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Villa turizmi yine devam edecektir. Burayı düşünen misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun. Burada böyle büyük indirimler beklemesinler ve o indirimlere güvenmesinler. Bizleri, alan temsilciliklerimizi ararlarsa yardımcı oluruz" dedi. Perçin, 5 bin liralık villanın hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmeyeceğini kaydederek, mağduriyetlerle ilgili dolandırıcıların yakalanması halinde ceza alabileceklerini, ancak dolandırıcıların izine rastlayamadıklarını sözlerine ekledi.