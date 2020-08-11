Gençlerden alkışlanacak hareket: Şehit babası işçi bulamayınca...

Şehit babasına yardım eden gençlerden Taha Mehmet Çağatay da "Daha önce hiç tarımsal faaliyetim olmadı, benim için farklı bir deneyimdi. Burada çok farklı manevi duygular hissettim. Onlar sınırda bizim için bizlerin güvenliği için çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Bu bambaşka bir duygu. Şehit ailelerini unutmamak ve onları daima hatırlamak için bu aktiviteyi gerçekleştirdik" diye konuştu.