10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yürek burkan fotoğraf: Karantinadaki babaannesiyle böyle görüşüyor

’nun Akkuş ilçesine Ankara’dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Yürek burkan fotoğraf: Karantinadaki babaannesiyle böyle görüşüyor

İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidiyor. Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor. Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.

Yürek burkan fotoğraf: Karantinadaki babaannesiyle böyle görüşüyor YÜREK BURKAN FOTOĞRAF: KARANTİNADAKİ BABAANNESİYLE BÖYLE GÖRÜŞÜYOR

Doğan Kaymak, annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini beklediklerini belirterek, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.

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