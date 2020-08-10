Ev sahibi ile kiracının tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi 19 nolu sokaktaki Önder Apartmanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi Orcay Ö. ve oğlu Mehmet Ö., bilinmeyen bir nedenle kiracı Erkan Ö.'den evi boşaltmasını istedi. Ev sahiplerinin isteğini kabul etmeyen Erkan Ö. ile ev sahipleri arasında tartışma çıktı.