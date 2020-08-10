Balıkçıları şoke etti! Yolunu kaybetti Karadeniz'de ağlara takıldı

Balığın kafa kısmında 2 anten bulunduğunu ve biri ile önüne ışık yaparken diğerini de küçük balıkları avlamak için yem olarak kullandığını dile getiren balıkçı Esnafı Armağan "Fener balığında 2 tane anten bulunur. Bir tanesi yemdir, diğeri ışıldaktır. Işığını yakar, yemi önünde tutar, bu şekilde avcılık yapar. Enteresan yanı Karadeniz'in balığı değildir. Tutan balıkçı arkadaşımız da unu lokantamızda kendi müşterilerimize sergilememiz için yolladı" ifadelerini kullandı.