Son dakika: İstanbul Kartal Aydos Ormanı'nda yangın çıktı
Son dakika haberleri... Kartal Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bakan Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek verildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin, olay yerindeki soğutma çalışması gerçekleştirdi.
BAKAN PAKDEMİRLİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.
Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA/DHA