Komyonet şarampole devrildi! Kasasındaki 3,5 milyon arı etrafa saçıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sürücü Eren sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise koruyucu kıyafetler giyerek yangın çıkma ihtimaline karşı araca ve çevresine su tuttu.