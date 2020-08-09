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İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Son dakika haberi... 'da, alev alan özel halk otobüsü yolunu bir süre yanarak devam etti. O anlar sürücüler tarafından görüntülendi. İşte saniye saniye o anlar kamerada...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020
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İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cevizlibağ'dan Haliç köprüsüne ilerleyen Otobüs AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünün arka üst bölümü henüz bilinmeyen nedenye yanmaya başladı.

İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Yolda geçen başka sürücülerin, otobüsün yandığıyla ilgili uyarıları dikkate almayan otobüs sürücüsü Haliç Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti.

İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Daha sonra sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek durdurdu.

İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Otobüsten inen sürücü, diğer sürücülerin de yardımıyla yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek söndürdü.

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İstanbul'da trafikte şoke eden görüntü! Alev alan yolcu otobüsü yoluna devam etti

Otobüs alevler içinde ilerlerken diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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