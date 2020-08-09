Adana'da şaşırtan olay! Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

Lüks araçla gelen kişileri görünce şaşırdığını söyleyen Sayılıkan, " Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk. Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi.

Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını belirtti.



