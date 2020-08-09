09 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da şaşırtan olay! Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

Adana'da şaşırtan olay! Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

'da, sokak kenarında duran '' cinsi bitkiyi çalan 2 kişiyi gören iş yeri sahibi , "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
ABONE OL
Adana'da şaşırtan olay! Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte perde imalatı yapan , iş yerinin önüne saksıda '' cinsi 2 koydu.

Sabah iş yerini açtığı sırada bitkilerinden birinin yerinde olmadığını fark eden Sayılıkan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde, kırmızı lüks bir otomobille sokağa gelen 2 şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı aracın arka koltuğuna alarak gittiğini gördü.

gelen kişileri görünce şaşırdığını söyleyen Sayılıkan, " Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk. Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi.

Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA