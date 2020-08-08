08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Zonguldak’ta deniz kenarında tarihi eser bulundu! Kepçeyle çıkarıldı

Alaplı ilçesinde, deniz kıyısında dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun kepçeyle çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Zonguldak’ta deniz kenarında tarihi eser bulundu! Kepçeyle çıkarıldı

Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi.

Gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

SÜTUNDA İNCELEME YAPILACAK

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi

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