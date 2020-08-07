07 Ağustos 2020, Cuma
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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

'de, terör örgütü ve üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve uyruklu 9 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KALDIKLARI EVLERDE YAKALANDI

Bu kapsamda Kayseri'de oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu 9 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler kaldıkları evlerde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

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