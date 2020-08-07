07 Ağustos 2020, Cuma
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Karaman'da inanılmaz olay! Silah çeken kız kardeşini vurdu

'da saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 723 Sokak'ta İlknur T., tartıştığı ağabeyi Hilmi T.’ye çekti. Hilmi T., elinden aldığı silahla kardeşini bacağından vurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Karaman'da inanılmaz olay! Silah çeken kız kardeşini vurdu

İlknur T., Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ağabeyinin kendisini tehdit ettiğini ve öldüreceğini belirtip suç duyurusunda bulundu. İlknur T., savcılıktan çıktıktan sonra ağabeyinin oto lastik tamirhanesine gitti.

SİLAH ÇIKTI ORTALIK KARIŞTI

Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İlknur T., çantasında getirdiği tabancayı çıkardı. Hilmi T., arbede sırasında elinden aldığı tabancayla İlknur T.,'yi sağ bacağından vurarak yaraladı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlknur T., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Hilmi T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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