Karaman'da inanılmaz olay! Silah çeken kız kardeşini vurdu

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlknur T., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Hilmi T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.