07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da korkunç olay! Vicdansız sürücü köpeği ezdi, kaçtı

İstanbul’da korkunç olay! Vicdansız sürücü köpeği ezdi, kaçtı

'ta bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. sokakta yürüyen köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
ABONE OL
İstanbul’da korkunç olay! Vicdansız sürücü köpeği ezdi, kaçtı

'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı.

İstanbul’da korkunç olay! Vicdansız sürücü köpeği ezdi, kaçtı İSTANBUL’DA KORKUNÇ OLAY! VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KÖPEĞİ EZDİ, KAÇTI

AĞIR YARALANDI

Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇARPIP KAÇIYOR

Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA