İstanbul’da korkunç olay! Vicdansız sürücü köpeği ezdi, kaçtı
Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Lüks otomobilin sokakta yürüyen köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı.
AĞIR YARALANDI
Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, köpek ağır yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Lüks otomobilin köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
ÇARPIP KAÇIYOR
Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.