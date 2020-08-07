07 Ağustos 2020, Cuma
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Burdur’da başı traktörün çamurluğu ile hidrolik kol arasına sıkışan genç öldü

Bucak ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Yüreğil Köyü’nde traktörün arka kısmındaki kol ile arasına başı sıkışan 21 yaşındaki yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Burdur’da başı traktörün çamurluğu ile hidrolik kol arasına sıkışan genç öldü

Evinin önünde yalnız başına traktörle uğraşan 'un başı, henüz bilinmeyen nedenle traktörün arka kısmında bulunan kol ile arasına sıkıştı.

EKİPLER YARDIMA KOŞTU

Durumu fark eden Gürsoy'un ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Yapılan çalışmayla kurtarılan Tayyip Gürsoy, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tayyip Gürsoy, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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