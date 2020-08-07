Burdur’da başı traktörün çamurluğu ile hidrolik kol arasına sıkışan genç öldü
Bucak ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Yüreğil Köyü’nde traktörün arka kısmındaki hidrolik kol ile çamurluk arasına başı sıkışan 21 yaşındaki Tayyip Gürsoy yaşamını yitirdi.
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Evinin önünde yalnız başına traktörle uğraşan Tayyip Gürsoy'un başı, henüz bilinmeyen nedenle traktörün arka kısmında bulunan hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı.
EKİPLER YARDIMA KOŞTU
Durumu fark eden Gürsoy'un ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Yapılan çalışmayla kurtarılan Tayyip Gürsoy, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tayyip Gürsoy, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.