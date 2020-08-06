Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Vatandaşlardan Şaban Çağlar, batıdaki illerde de benzer bir uygulama gördüğünü ve atlı birliğin Van Gölü sahilinde olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar, "Erzurum'dan Van'a tatil yapmaya geldim. Atlı birlikler sayesinde insanlar daha rahat gezebiliyor, tatillerini daha güvende yapabiliyor. Atlı birlikle fotoğraf çekenler oluyor. Çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş." diye konuştu.





İran'dan Van'a tatil için gelen Mercan Kerimi ise Van Gölü sahilinde atlı jandarma görünce çok şaşırdığını belirterek, "İlk defa atlı jandarma görüyorum. Çocuklarım da atları çok seviyor. Atlı birlikle fotoğraf çektirdik. Bizim için renkli güzel bir görüntü oldu" dedi.