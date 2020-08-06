06 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Genel Komutanlığınca Van İl Jandarma Komutanlığı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandırılan birliği mesaini aksatmadan yürütüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
ABONE OL
Van Gölü sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Van'da oluşturulan atlı birliği, sahilinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışıyor.

Atlı birlik, havaların ısınmasıyla oluşan yoğunluğun ardından sahil bandı boyunca devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlamak için görev yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyaran atlı jandarmalar, motorlu araçların giremediği Van Gölü'nün sahil bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye geziyor.

Göl kenarındaki sazlıklarda yaban hayatını korumak için de çalışmalarını sürdüren birliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Şaban Çağlar, batıdaki illerde de benzer bir uygulama gördüğünü ve atlı birliğin Van Gölü sahilinde olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Timlerin bölgede görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çağlar, "'dan Van'a tatil yapmaya geldim. Atlı birlikler sayesinde insanlar daha rahat gezebiliyor, tatillerini daha güvende yapabiliyor. Atlı birlikle fotoğraf çekenler oluyor. Çok yerinde ve güzel bir uygulama olmuş." diye konuştu.

İran'dan Van'a tatil için gelen Mercan Kerimi ise Van Gölü sahilinde atlı jandarma görünce çok şaşırdığını belirterek, "İlk defa atlı jandarma görüyorum. Çocuklarım da atları çok seviyor. Atlı birlikle fotoğraf çektirdik. Bizim için renkli güzel bir görüntü oldu" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA