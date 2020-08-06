06 Ağustos 2020, Perşembe
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İstanbul’da kızlar tekme tokat birbirine girdi

’ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İstanbul’da kızlar tekme tokat birbirine girdi

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da kızlar tekme tokat birbirine girdi İSTANBUL'DA KIZLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ
İstanbul’da kızlar tekme tokat birbirine girdi İSTANBUL'DA KIZLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

VATANDAŞLAR AYIRDI

Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

UZAKLAŞTILAR

Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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