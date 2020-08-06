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İçişleri Bakanlığından flaş karar: Hafta sonu düğün ve nişanlara denetleme

Son dakika haberine göre: Artan vaka sayıları nedeniyle yurt genelinde denetimleri sıkılaştırılıyor. Cumartesi ve pazar günleri ve törenleri denetlenecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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İçişleri Bakanlığından flaş karar: Hafta sonu düğün ve nişanlara denetleme

Koronavirüsteki tedirgin eden artış sonrasında bakanlıklar yeniden önlem düzeyini arttırmış ve denetimleri sıklaştırmıştı. Bu kapsamda bugün 81 ilde bugüne kadarki en yoğun koronavirüs denetimi gerçekleştirilmeye başlandı. Bu önlem ve denetimler sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi.

DÜĞÜN VE NİŞANLARA DENETLEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "Cumartesi ve Pazar günleri nişan ve düğün törenleri denetlenecek" dedi. Soylu ayrıca "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" ifadelerine yer verdi.

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