Daria Kyryliuk'un darp olayında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Olay sırasında orada olan bir görgü tanığının verdiği ifadede, Kyryliuk ile arkadaşlarının olay çıkardığı iddiası yer aldı. İfadede, şunlar kaydedildi:

"Beach clup'dan çıktığımda yaşlı bir kadın ve 25 yaşındaki oğlunu gördüm. Oğlan ağlıyordu ve 'Anneme neden vurdunuz?' diye söyleniyordu. Ne olduğunu sorduğumda yaşlı kadın, 'Oğlumu almaya gelmiştim bize laf attılar' dedi. Ancak ben vurulduğunu görmedim. Ardından gelen güvenlik görevlisi, olaya karışan şahısları uzaklaştırmak istedi. Olay çıkaran grubu, beach club içinde de taşkınlık yapmaları nedeniyle hatırladım. Güvenlik görevlisine yardım etmek için araya girdim."