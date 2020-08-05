Antalya’da uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın isyan etti

"EVİ SATIP, KUMAR OYNADI"

Evliliğinin 6'ncı ayından itibaren şiddet gördüğünü söyleyen E.S., "Kavgalar sırasında evdeki eşyaları fırlatıyor, kırıyordu. Evimizi satıp, kumarda parayı harcadı. Babasının verdiği parayı ve bankadaki parayı da harcadı. Parayı neden harcadığını sorduğumda, şiddet uyguluyordu. Annemlere zarar verecek, diye susuyordum" dedi.

TEHDİT MESAJLARI ATMAYA BAŞLADI

Birlikte olmak istemediğini söyleyince tehdit mesajları almaya başladığını söyleyen E.S., "Annemin evinin altına taşındık. Babamın kredi kartından haber vermeden yüklü miktarda para ve emekli maaşını çekmiş. Birlikte olmak istemediğimi söyledim, evden ayrıldı. Ardından bana 'Benimle geleceksin ya benimsin ya da öleceksin, seni bırakmam' şeklinde tehdit mesajları atmaya başladı. İstemiyorum dememe rağmen mesaj atmaya devam etti" diye konuştu.