Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda vaka sayısı arttı

Kent sakini Ali Bilgiç, daha çok maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ben maske kullanmayan insanları karşımda sanki bir katil gibi görüyorum. Bu kadar saygısızlık olmaz ki. Gençler bir de yürürken üstüme üstüme geliyor. Bizler, boksörler gibi sağa sola kaçıyoruz. Evde sonra dedesine, babaannesine gidiyor. Bu şekilde bundan kurtulamayız. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar ama babana, annene veriyorsun virüsü. Birazcık saygı lütfen" dedi.