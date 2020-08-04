İstanbul Bağcılar'da kayganlaşan yolda minibüs devrildi

"YOL ISLAK ZEMİN KAYGAN"

Minibüsün şoförü Mahmut Aktaş, "Tam göbeği dönerken yolu ıslatmışlar. Yol ıslak zemin kaygan. Aracın arka tekerleri kayınca ben de frene bastım frene basınca tamamen hız kazandı. Kayınca kaldırıma ön teker geldi. Sonra da araç takla attı. Yaralı yok aracın içinde tektim zaten. Ben de üst camdan çıktım" ifadelerini kullandı.