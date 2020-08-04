Amasya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Amasya'da saat 08.00 sıralarında Amasya- Tokat yolu üzeri Aydınca mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarına çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Necati Yılmaz yaralanırken eşi Cennet Yılmaz hayatını kaybetti.
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Necati Yılmaz'ın kullandığı 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
HAYATA VEDA ETTİ
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cennet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan sürücü Necati Yılmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Cennet Yılmaz'ın cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.