04 Ağustos 2020, Salı
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Amasya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

'da saat 08.00 sıralarında Amasya- yolu üzeri Aydınca mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçtaki sürücü yaralanırken eşi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Amasya'da kontrolden çıkan araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Necati Yılmaz'ın kullandığı 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cennet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan sürücü Necati Yılmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Cennet Yılmaz'ın cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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