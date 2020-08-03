03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Adıyaman’da, cadde ortasında 2 kişi arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle vurulan Yusuf Şimşek yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan Ramazan Dağ'ın yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ramazan Dağ ile Yusuf Şimşek arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada Dağ, yanında getirdiği av tüfeğiyle Şimşek'e ateş açarak, kaçtı. Omzundan yaralanan Şimşek, silah seslerini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Ramazan Dağ'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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