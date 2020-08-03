03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

'nin Derepazarı ilçesinde çay toplayan kadın sonucu yaşamını yitirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
Rize'de çay toplarken arının soktuğu kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bürücek köyünde yaşayan Rabia Demirel'i, (38) bahçede çay topladığı sırada arı soktu.

Demirel'in aniden fenalaşması üzerine durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Köye gelen sağlık ekipleri Demirel'e müdahalede bulundu.

Daha sonra Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Demirel'in cenazesi, ilçeye bağlı Çukurlu köyünde defnedilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA