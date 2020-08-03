Emine'nin dramı! Katili Soner Yanıkoğlu'ndan çirkin savunma...

Ankara Keçiören'de geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen kadın cinayetinde dram çıktı. Emine, henüz 17 yaşındayken aşık olduğu Soner Yanıkoğlu ile evlenmek istedi. Ailesi karşı çıkınca Emine, "Baba, Soner'i çok seviyorum. Evlenmemize izin verin, yoksa kaçarım" dedi. Aile, istemeden de olsa kızlarının bu isteğini kabul etti. "Çocuk gelin" Emine, 2017 yılında 17 yaşındayken Soner Yanıkoğlu ile evlendi. Evlilikten bir yıl sonra henüz 18 yaşındayken anne oldu. Eşinden şiddet gördü, ailesinin yanına dönüp, 8 ay önce boşanma davası açtı. Aileler araya girdi, kocası da pişman olduğunu söyledi. "Çocuğum için" diyerek tekrar evine döndü, boşanma davasını da geri çekti. Ancak şiddet devam etti. Son olarak bir ay önce tekrar kocasından şiddet gören Emine, 1.5 yaşındaki oğlunu da alarak babasının evine döndü. Bu sefer kesin boşanmak için karar aldı.