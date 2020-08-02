Suriyeli Hasan'ın hikayesi yürek burktu! Görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı...

"OLUMSUZ KONUŞANLAR VAR"

Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini ve bu ülke için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yangın söndüğü için çok mutluyum. Haberlerin ardından çok olumlu tepkiler aldım ama olumsuz konuşanlar da var. 'Madem çok cesurdun neden ülkende savaşmıyorsun?' diye. Ama bunları önemsemiyorum. Çünkü ben kaçmadım. Yaralandığım ve neredeyse ölecek duruma geldiğim için hastaneye geldim. Sonrasında da dönemedim çünkü orada yapabileceğimiz bir şey yok. Yangına gelince, Suriye'de Esed bize kimyasal atarken Türkiye hükümeti orman yangınlarını söndürmek için bile uçaklarla su atıyor. Bize kucak açan, her türlü olanağı sağlayan Türkiye'ye tabii ki biz de elimizden geldiğince destek olacağız."