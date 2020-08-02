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İstanbul Şile sahilinde ilginç olay! Cankurtaran kulesini söküp denize taşıdılar

Şile, Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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İstanbul Şile sahilinde ilginç olay! Cankurtaran kulesini söküp denize taşıdılar

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam etti.

'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı.

İstanbul Şile sahilinde ilginç olay! Cankurtaran kulesini söküp bakın ne yaptılar İSTANBUL SAHİLİNDE İLGİNÇ OLAY! CANKURTARAN KULESİNİ SÖKÜP BAKIN NE YAPTILAR

Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

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