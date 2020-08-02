Bilim Kurulu üyesinden 'ikinci dalga uyarısı'

Taşova, Kovid-19 sürecinin devam ettiğini ve herkesin, hem kendisi hem de başkaları için maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz. Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Allah'tan şu anda yoğun bakım anlamında riskli gruplarla ilgili olarak daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim ama bu artış bizi endişelendiriyor. Bu anlamda bakıldığında özellikle sosyal mesafenin çok uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle düğünlerde ve parklarda, maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanmıyor."